Barcelona activa el Plan de Movilidad Sostenible ante la reapertura del Spotify Camp Nou el sábado

El FC Barcelona volverá al Camp Nou este sábado. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha explicado que el Ayuntamiento ha activado el Plan de Movilidad Sostenible ante la reapertura este sábado del Spotify Camp Nou por el partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club a las 16.15 horas.

En declaraciones a la prensa esta jueves, Bonet ha detallado que el consistorio busca priorizar los desplazamientos sostenibles, a pie y en transporte público, para lograr una mejor convivencia entre los aficionados y los vecinos del entorno del campo.

La concejal ha destacado que las medidas se han trabajado y acordado con los vecinos del distrito de les Corts, que este jueves también han recibido todos los detalles del plan.

DESPLIEGUE GRADUAL

La puesta en marcha de dicho plan será gradual, ya que en este primer partido de reapertura la capacidad del Estadio será de 45.000 espectadores, frente a los más de 99.000 que tenía antes de las obras de remodelación.

El plan ordena los distintos modos de transporte con especial atención a la movilidad a pie, la más numerosa, y regula la salida de autocares, la ordenación del taxi y las restricciones del vehículo privado.

El dispositivo "garantiza" que los residentes cercanos podrán acceder a sus viviendas en todo momento, mientras que los vehículos foráneos circularán por la Diagonal y la Gran Via de Carles III, salvo quienes se dirijan al aparcamiento del Estadio.

RESTRICCIONES DE ACCESO Y CONTROL DEL TRÁFICO

Una de las peticiones vecinales ha sido establecer controles en la calle Mejía Lequerica y en el entorno de Felipe de Paz debido a las "dificultades de tráfico en días de partido".

El plan incorpora zonas de acceso restringido en estos ámbitos que se controlarán con cámaras a partir de 2026 y que hasta entonces estarán señalizadas y vigiladas por la Guardia Urbana.

La calle Mejía Lequerica dejará de ser una vía de paso para evitar la Gran Via de Carles III y solo podrán acceder vecinos usuarios de aparcamientos y servicios públicos.

APARCAMIENTO DE MOTOS

En un radio de 1,5 kilómetros del Spotify Camp Nou hay 8.000 plazas de aparcamiento en subterráneos para coches, 1.500 en la vía pública y 3.000 para motos en la Zona Universitària, con más de 2.000 adicionales los días de partido.

Bonet ha asegurado que realizarán una campaña informativa para evitar el estacionamiento "incívico" de motocicletas y preservar las aceras en itinerarios como Joan XXIII, Travessera de les Corts y Gran Via de Carles III.

AUTOCARES TAXIS Y MEJORAS DE FLUIDEZ

Los autocares desencocharán en el tramo superior de la calle Martí i Franquès y estacionarán en el solar del antiguo Miniestadi, permitiendo mantener el acceso vecinal y el recorrido de la línea V1 de bus.

El servicio de taxi se concentrará en Menéndez y Pelayo y las personas con movilidad reducida tendrán áreas reservadas, mientras que el doble sentido ya ejecutado de Carles Ferrer i Salat mejorará la fluidez viaria en el entorno.