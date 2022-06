Barcelona acuerda buenas prácticas en el guiaje de grupos en vía pública con profesionales

Archivo - Tres turistas en Las Ramblas, a 5 de agosto de 2021, en Barcelona, Cataluña, (España). Barcelona afronta este verano una temporada turística marcada por la quinta ola de la pandemia por Covid-19 en España, que ha registrado un gran volumen de c

Archivo - Tres turistas en Las Ramblas, a 5 de agosto de 2021, en Barcelona, Cataluña, (España). Barcelona afronta este verano una temporada turística marcada por la quinta ola de la pandemia por Covid-19 en España, que ha registrado un gran volumen de c - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Quiere "autorregular" los grupos a un máximo de 30 personas y prevé medidas de convivencia con vecinos

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y dos asociaciones de guías habilitadas por la Generalitat --la Associació Guies de Turisme Habilitats de Catalunya (Aguicat) y la Asociación Profesional de Guies de Turisme de Catalunya (APIT)-- han firmado un acuerdo de buenas prácticas en el guiaje de grupos en la vía pública, con una vigencia de un año.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha destacado en rueda de prensa la voluntad de autorregulación del acuerdo, que prevé un máximo de 30 personas por grupo turístico en la ciudad de Barcelona, el uso de sistemas de radioguía para reducir la contaminación acústica, y medidas de convivencia entre los visitantes y los vecinos.

El documento recoge en este sentido el fomento de las visita programadas y la compra anticipada de entradas; el conocimiento, la difusión y el respeto a las normas de circulación; la elección "adecuada" de los puntos de inicio, paradas y de finalización de las rutas, y el desarrollo de un plan de movilidad sostenible para dar suficientes puntos de encochamiento y desencochamiento cercanos a los puntos de interés.

Marcé ha destacado el compromiso municipal de tecnificar a los guías con sistemas de audioguía y digitalizar y programar el guiaje, y, ha dicho que lo que se quiere evitar es el guiaje "a veces improvisado" de las personas que se dedican a captar gente en la misma calle.

Mientras que trabajan en una segunda fase del acuerdo para sumar nuevos actores --entre ellos los demandantes de guías como hoteles o navieras--, el concejal de Turismo de Barcelona ha celebrado que estas buenas prácticas son un "elemento de calificación del guiaje, del guía y del servicio de explicación de la ciudad".

La presidenta de Aguicat, Macarena Bergada, ha reivindicado a la profesión y la diferencia de estos con los que no son profesionales acreditados: "No lo hacemos durante nuestro tiempo libre ni en los fines de semana. Somos profesionales del turismo", y ha agregado que el acuerdo supone un compromiso con las administraciones en el desarrollo de su trabajo.

Por parte de APIT, su presidenta, Inés Calzado, ha explicado que a veces se generan conflictos con los 'free tours' porque van con altavoz, "colapsan una calle", mientras que ha defendido el trabajo de los cerca de 800 guías oficiales que trabajan en la capital catalana, en sus cifras.

CIUTAT VELLA

En un documento anexo, el consistorio recoge recomendaciones específicas para el distrito de Ciutat Vella, donde la limitación de persones por grupo será de 15 --y no de 30 como en el resto de la ciudad--, se establece un sentido único de circulación en distintos tramos del distrito y se definen números máximos de grupos para poder hacer explicaciones 'in situ'.

El concejal de este distrito, Jordi Rabassa, ha explicado que están trabajando en un "encaje administrativo y jurídico para aislar" a quienes no tiren hacia delante con las buenas prácticas impulsadas junto con las asociaciones de profesionales, y ha defendido la iniciativa como una medida más para, en sus palabras, poner orden al turismo en Ciutat Vella.

FREE TOURS

Preguntado por si se plantean sancionar a los 'free tours' que no cumplan, el titular de Turismo de la capital catalana ha puntualizado que se trata de un ámbito muy diverso, que las asociaciones más importantes de este modelo son conocen el documento de buenas prácticas y ha avanzado: "Ellas decidirán", a la espera de un posible marco normativo en Ciutat Vella.

"No me preocupa aquel estudiante de historia que se acaba de licenciar y hace una ruta. A mí lo que me preocupa son aquellos grupos que tienen 30, 40 y 50 personas y que pasean por Ciutat Vella, muchas veces con unas explicaciones de dudosa calidad", ha zanjado por su parte Rabassa, que ha instado a priorizar la vida vecinal.