Barcelona acusa a la Generalitat de actuar "de forma unilateral" con las medidas por la sequía

Cree que son decisiones "más propias de un partido en campaña que de un gobierno en acción"



BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha acusado a la Generalitat de actuar "de forma unilateral" con las últimas medidas que ha tomado contra la sequía, como la de instalar una desalinizadora flotante en el Puerto de Barcelona, anunciada este jueves por el Govern.

"El grupo de trabajo de emergencia por sequía ha saltado por los aires. Sencillamente tomando decisiones de forma unilateral por parte de la Generalitat, no consultadas, no contrastadas. Evidentemente no participadas por este Ayuntamiento", ha criticado en rueda de prensa este mismo jueves.

Para Bonet, la Generalitat está improvisando, con una actitud que considera "mucha más propia de un partido en campaña que no de un gobierno en acción", por lo que le ha tildado de irresponsable.

Ha dicho que el Ayuntamiento no conoce los detalles sobre la instalación de la desalinizadora, pero que les preocupa el impacto que tendrá en las inversiones estructurales que necesita el sistema de abastecimiento de agua para dotar de los hectómetros que faltan.

"Lo que sí sabemos es que va a costar mucho dinero que son 100 millones, y estos 100 millones tenemos serias dudas de que no afecten a las inversiones estructurales que habían anunciado y que tendría el sistema de abastecimiento de agua", ha afirmado.

PISCINAS

También ha criticado que la Generalitat permita este verano que los ayuntamientos catalanes puedan llenar las piscinas públicas y privadas con agua potable pese a la sequía, siempre que cumplan la función de refugio climático, una decisión que también ve "fruto de esta improvisación".

"Pasamos de un escenario en el que era un problema rellenar las piscinas de uso público en emergencia 1, como les planteábamos nosotros en las primeras sesiones de este grupo de trabajo, a un escenario en el que se pueden llenar todas las piscinas si son de uso público", ha sostenido.

Por eso ha reprochado que la Generalitat traslade responsabilidades a los ayuntamientos sin aportarles "recursos ni herramientas" para poderlo gestionar, una situación que ha alertado de que genera una tensión añadida a los municipios.

En el caso de Barcelona, ha explicado que ya hay una red amplia de refugios climáticos, a los que añadirán las piscinas públicas, en las que se permitirá el acceso con los precios existentes y "garantizando que no quede nadie fuera de las piscinas por razones económicas".

"VOLVER A HABLAR"

Con todo, Bonet ha afirmado que ellos quieren seguir manteniendo el grupo de trabajo donde consensúan las medidas a tomar e instan a la Generalitat a "volver a la mesa, a hablar, a traer argumentos y a confiar en las otras administraciones".

Ha recalcado que, para el Ayuntamiento, este espacio continuaba existiendo y que por eso lo convocarán en los próximos días: "Todo ha funcionado hasta que ha habido un escenario electoral al frente".

"Momento en el que a la Generalitat parece que se ha cambiado el sombrero y se ha puesto el sombrero de partido en campaña. Entonces se trataba de dar buenas noticias y la peor noticia que puedes intentar explicar es la improvisación", ha concluido.