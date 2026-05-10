Barcelona se adhiere la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y Prevención

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BARCELONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona se ha adherido a la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y Prevención (EPSP) del Sistema Nacional de Salud (SNS), según ha informado este sábado en un comunicado.

Según el consistorio la estrategia "proporciona un marco común, dinámico y flexible para avanzar en la implementación de políticas locales alineadas con los determinantes sociales de la salud".

El objetivo de la EPSP es fomentar la salud y el bienestar de la población promoviendo entornos y estilos de vida saludables y seguros con el fin de aumentar la esperanza de vida en buena salud y reducir las desigualdades sociales.

Según explica el comunicado, se combinan estrategias dirigidas a toda la ciudadanía con actuaciones específicas orientadas a colectivos con peores condiciones de salud, con el objetivo de construir una estrategia basada en la equidad.

Para Barcelona, sumarse a la estrategia "supone una oportunidad para participar en redes con otros municipios, compartir buenas prácticas, formación y recursos y generar conocimiento colectivo".