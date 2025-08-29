Barcelona amplía el SIBEC para reforzar la convivencia en las comunidades de vivienda pública

Imagen de un edificio de vivienda pública de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Riera destaca que es un modelo de "éxito"

BARCELONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha ampliado el Servicio de Intervención para el Bienestar en las Comunidades (SIBEC) con el objetivo de "reforzar la convivencia, el bienestar y la cohesión vecinal en el parque público de vivienda".

El consistorio ha informado en un comunicado este viernes que el servicio se desplegará en los distritos de Sants-Montjuïc y Sant Martí y reforzará la atención en Ciutat Vella, Sant Andreu y Nou Barris.

La ampliación incluye la creación de tres nuevos equipos que suman un total de ocho formados por 18 profesionales entre coordinadores, técnicos sociales y la nueva figura de 'cap de casa' que velará por el mantenimiento de las fincas.

El SIBEC interviene actualmente en 46 comunidades que suman 1.010 viviendas y en 2024 realizó 2.590 actuaciones en informes sociales, incidencias de mantenimiento y derivaciones a otros servicios municipales.

El comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, ha destacado que el SIBEC "se ha demostrado exitoso en los distritos donde ya funciona y por eso el gobierno municipal ha decidido ampliarlo".

MODELO PREVENTIVO Y COMUNITARIO

El servicio, creado en 2023, acompaña y fortalece las comunidades de vivienda pública con acciones preventivas y de apoyo personalizado que promueven la participación y la cohesión vecinal.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento ha asegurado que reafirma su apuesta por situar el bienestar y la convivencia "en el centro de las políticas de vivienda" dentro del marco del Pla Viure.