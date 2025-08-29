Barcelona amplía el SIBEC para reforzar la convivencia en las comunidades de vivienda pública

Imagen de un edificio de vivienda pública de Barcelona.
viernes, 29 agosto 2025
Riera destaca que es un modelo de "éxito"

El Ayuntamiento de Barcelona ha ampliado el Servicio de Intervención para el Bienestar en las Comunidades (SIBEC) con el objetivo de "reforzar la convivencia, el bienestar y la cohesión vecinal en el parque público de vivienda".

El consistorio ha informado en un comunicado este viernes que el servicio se desplegará en los distritos de Sants-Montjuïc y Sant Martí y reforzará la atención en Ciutat Vella, Sant Andreu y Nou Barris.

La ampliación incluye la creación de tres nuevos equipos que suman un total de ocho formados por 18 profesionales entre coordinadores, técnicos sociales y la nueva figura de 'cap de casa' que velará por el mantenimiento de las fincas.

El SIBEC interviene actualmente en 46 comunidades que suman 1.010 viviendas y en 2024 realizó 2.590 actuaciones en informes sociales, incidencias de mantenimiento y derivaciones a otros servicios municipales.

El comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, ha destacado que el SIBEC "se ha demostrado exitoso en los distritos donde ya funciona y por eso el gobierno municipal ha decidido ampliarlo".

MODELO PREVENTIVO Y COMUNITARIO

El servicio, creado en 2023, acompaña y fortalece las comunidades de vivienda pública con acciones preventivas y de apoyo personalizado que promueven la participación y la cohesión vecinal.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento ha asegurado que reafirma su apuesta por situar el bienestar y la convivencia "en el centro de las políticas de vivienda" dentro del marco del Pla Viure.

