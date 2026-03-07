Barcelona amplía a todos los distritos el servicio de orientación jurídica en vivienda

Oficina de l'habitatge de Ciutat Vella - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha extendido a todas las oficinas de vivienda de la ciudad el servicio de orientación jurídica tras la firma de un convenio con el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y estará disponible a partir de este mes de marzo, según ha informado este sábado mediante un comunicado.

El objetivo es tramitar la justicia gratuita para personas con pocos recursos que lo necesiten y ofrecer orientación jurídica para evitar preventivamente la pérdida de vivienda por parte de "personas vulnerables".

El servicio, que antes solo estaba disponible en Ciutat Vella, contará con tres personas a tiempo completo y una a tiempo parcial, marcándose como objetivo tramitar justicia gratuita, orientar sobre la pérdida de vivienda y detectar prácticas abusivas o ilegales.

La ampliación busca acercar el servicio a personas con dificultades de movilidad, barreras lingüísticas o limitaciones digitales, y favorecer la colaboración entre los abogados del ICAB y el personal de las oficinas de vivienda para acompañar a los usuarios en todo el proceso judicial y facilitar información sobre los recursos disponibles.

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha señalado que la medida se adopta tras constatar la demanda social y el buen funcionamiento del servicio en Ciutat Vella, añadiendo que con esta extensión pretenden cubrir todos los distritos y apoyar a quienes tienen derecho a mantener su vivienda.