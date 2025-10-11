Barcelona aprueba el diseño del vestíbulo que unirá el Metro y el interior del DHUB en 2026

Proyecto del vestíbulo
Proyecto del vestíbulo - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 11 octubre 2025 14:01

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el interiorismo del vestíbulo de 380 m2 que unirá la estación Glòries L1 del Metro con la planta 0 del Disseny Hub de Barcelona (DHUB) en 2026.

Será "la primera conexión" entre el Metro y el interior de un equipamiento público en la ciudad, como ya pasa en los museos Victoria & Albert de Londres y Louvre de París, informa este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

La propuesta de Amoo Studio SCP, ganadora del concurso del Museu del Disseny y el FAD, mejorará la accesibilidad al Metro desde el barrio del Parc y la Llacuna del Poblenou, donde da acceso a la parte posterior del DHUB.

El vestíbulo facilitará el acceso al Metro a través del museo desde los barrios del Poblenou, pero también será un espacio de difusión de actividades y acontecimientos culturales.

ESTARÁ EN VERANO

El presupuesto de las obras ronda el millón de euros, con la previsión de que empiecen a principios de 2026 y acaben en verano durante la capitalidad mundial de la arquitectura (el DHub será una sede del congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, UIA).

La primera teniente de alcaldía y presidenta de TMB, Laia Bonet, ha dicho que la aprobación del proyecto es otro paso en la transformación de Glòries, "un gran polo de transporte público, de equipamientos, de vivienda".

Contador