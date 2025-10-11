Barcelona aprueba el diseño del vestíbulo que unirá el Metro y el interior del DHUB en 2026

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el interiorismo del vestíbulo de 380 m2 que unirá la estación Glòries L1 del Metro con la planta 0 del Disseny Hub de Barcelona (DHUB) en 2026.

Será "la primera conexión" entre el Metro y el interior de un equipamiento público en la ciudad, como ya pasa en los museos Victoria & Albert de Londres y Louvre de París, informa este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

La propuesta de Amoo Studio SCP, ganadora del concurso del Museu del Disseny y el FAD, mejorará la accesibilidad al Metro desde el barrio del Parc y la Llacuna del Poblenou, donde da acceso a la parte posterior del DHUB.

El vestíbulo facilitará el acceso al Metro a través del museo desde los barrios del Poblenou, pero también será un espacio de difusión de actividades y acontecimientos culturales.

ESTARÁ EN VERANO

El presupuesto de las obras ronda el millón de euros, con la previsión de que empiecen a principios de 2026 y acaben en verano durante la capitalidad mundial de la arquitectura (el DHub será una sede del congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, UIA).

La primera teniente de alcaldía y presidenta de TMB, Laia Bonet, ha dicho que la aprobación del proyecto es otro paso en la transformación de Glòries, "un gran polo de transporte público, de equipamientos, de vivienda".