Barcelona aprueba inicialmente el proyecto para restaurar el Umbráculo del parque de la Ciutadella

Reconstrucción digital del proyecto de reforma del Umbráculo de la Ciutadella - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el proyecto para restaurar y adecuar el umbráculo del parque de la Ciutadella.

Se espera que los trabajos sirvan para rehabilitar el edificio patrimonial, mejorar las condiciones de seguridad, los niveles de confort y la sostenibilidad, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

Este proyecto tiene un presupuesto de cerca de dos millones de euros y forma parte de la estrategia municipal de renovación y mejora del parque de la Ciutadella, en la que se han invertido cerca de nueve millones.

El objetivo de la reforma es recuperar la apariencia original del edificio, tal como lo diseñó Josep Fontseré en 1883, restaurando la cubierta, las fachadas, la estructura, los pavimentos y las dos puertas, lo que permitirá la apertura de la plaza de Fontseré.

CIUTADELLA DEL CONEIXEMENT

Esta renovación, conjuntamente con el Hivernáculo, el Castillo dels Tres Dragons i el Centre Martorell d'Exposicions forma parte del eje patrimonial de la Ciutadella del Coneixement, un proyecto científico y urbanístico "pionero" que busca convertir el parque en un nodo de conocimiento, divulgación e investigación.

Actualmente, en el umbráculo, se conservan diversas especies vegetales que serán protegidas y, además, está previsto mejorar el drenaje, el mobiliario interior y la señalización.

El edificio se adaptará a la normativa actual sobre seguridad y protección contra incendios y se dotará de instalaciones más eficientes y sostenibles, con la actualización y mejora del sistema de riego.

Está previsto que las obras se hagan en dos fases, con una primera centrada en la parte interior que empezará en el primer trimestre de 2026, con 10 meses de duración, y una segunda con la rehabilitación de las fachadas exteriores que está prevista para 2027, con 5 meses de duración.