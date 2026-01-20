Barcelona aprueba inicialmente recuperar el Teatre Capitol con el apoyo de PSC, Junts y PP

Archivo - Fachada del Teatre Capitol de Barcelona. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente este martes el proyecto para recuperar el Teatre Capitol que incluye la cesión de un edificio de Telefónica y el compromiso de ampliar espacios en el distrito de Ciutat Vella para los Gegants de Barcelona y la cultura popular.

El proyecto presentado por el gobierno del alcalde del PSC, Jaume Collboni, ha contado con el apoyo de Junts y PP y los votos en contra de BComú, ERC y Vox.

En concreto, la propuesta del gobierno municipal supone una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para que el Teatre Capitol pase a ser de propiedad pública, mientras el consistorio cede el edificio de Telefónica del número 2 de la calle Fontanella a usos terciarios.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Laia Bonet, ha señalado que se trata de una "oportunidad clarísima para la ciudad" porque recuperar el teatro es, en sus palabras, recuperar memoria y vida urbana en la Rambla.

"El Ayuntamiento se queda con el 52% de la plusvalía del teatro. La operación garantiza un retorno público significativa, asegura la preservación del patrimonio cultural y permite que el Capitol vuelva a ser un motivo cultural y social en el corazón de la ciudad", ha añadido.

A FAVOR

El concejal de Junts, Damià Calvet, se ha referido al acuerdo que ha anunciado horas antes de la comisión en la que han incluido el compromiso municipal de ceder espacios a la cultura popular y ha asegurado que recuperar el Capitol es una cuestión "estratégica" para Ciutat Vella.

Por su parte, la concejal del PP, Sonia Devesa, ha celebrado que la iniciativa salga adelante porque, a su parecer, "es urbanísticamente equilibrada y coherente porque recupera actividad en las Ramblas, a la vez que revitaliza el distrito".

EN CONTRA

La concejal de BComú, Lucía Martín, ha escenificado el rechazo de su grupo acusando a Collboni de firmar su "primer pelotazo" urbanístico, ya que ha considerado que los promotores privados se beneficiarán de turistificar aún más el centro de la ciudad con el edificio de Telefónica, textualmente.

Desde ERC, la concejal Eva Baró, ha calificado el proyecto de "operación de maquillaje de primer orden" porque el fondo del proyecto que se presentó en diciembre en la misma comisión y fue rechazado es, en sus palabras, el mismo.

Por último, el concejal de Vox, Liberto Senderos, ha coincidido a afirmar que se trata de un pelotazo urbanístico: "La propuesta incluye un intercambio en el que la ciudad obtiene un equipamiento cultural de alcance limitado, mientras se libera un edificio estratégico en plaza Catalunya para uso terciario privado con un enorme valor económico".