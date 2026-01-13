Barcelona aprueba el nomenclátor de 15 nuevos espacios públicos a figuras femeninas

Archivo - Placa conmemorativa de la pianista Alícia de Larrocha, a 11 de enero de 2024, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado que 15 nuevos espacios públicos lleven nombres de figuras femeninas representantes de la cultura, la ciencia, la filosofía, las artes y los oficios de la ciudad y también de la memoria del activismo vecinal y social, del ámbito político y sindical.

En un comunicado de este martes, el consistorio ha detallado que, con estas propuestas, durante el mandato han aprobado las nomenclaturas de 89 viales, de los cuales 51 son de mujeres, 22 de hombres y 16 dedicados a topónimos y otros.

"Avanzar hacia la feminización del nomenclátor es una voluntad política para ir corrigiendo un claro desequilibrio histórico en la representación de mujeres en el espacio público", ha sostenido.

Uno de los ejemplos es en el distrito de Horta-Guinardó, en el que el nuevo espacio entre la calle Jericó y el paseo de la Vall d'Hebron, se convierte en los jardines de Hannah Arendt.

Por otra parte, en el barrio de la Marina de Port, el Ayuntamiento ha aplicado la Ley de Memoria Democrática para cambiar la denominación de la calle del falangista Aviador Ruiz de Alda, por la calle de Mercedes Núñez Targa, militante antifranquista y represaliada.