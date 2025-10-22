Barcelona aprueba rebajar el aforo del Park Güell en 500.000 turistas en 2 años

Archivo - Varios taxis y un autobús en una parada de taxis del Park Güell en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La propuesta recibe el apoyo de todos los partidos, excepto del PP

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles reducir progresivamente en dos años el límite anual de turistas del Park Güell a un máximo de 4 millones --medio millón menos que los 4,5 actuales-- en dos años.

La iniciativa ha sido presentada por ERC, quién anunció este lunes un acuerdo con el gobierno municipal para llevar esta propuesta a votación y que ha contado con los apoyos de todos los partidos, excepto el PP.

El cuarto teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento, Jordi Valls, ha defendido el acuerdo y ha remarcado que la medida les permitirá "profundizar en las estrategias ya dibujadas para la gestión del turismo".

Además, ha recordado que el año pasado acordaron con BComú subir el precio de las entradas al parque como otra medida de gestión de la afluencia al parque.

Por su parte, el concejal de ERC, Jordi Coronas, ha celebrado que se apruebe la rebaja: "Es un paso adelante importante que hemos compartido con los vecinos, sabiendo que la consideran insuficiente, pero que hacemos una primera apuesta de mejora que se notará en beneficio de los vecinos sin duda".

GRUPOS

Junts, a través de la concejal Joana Ortega, ha apuntado que el exalcalde de su partido Xavier Trias ya rebajó el número de visitantes cuando gobernaba en 2014 y ha considerado que la masificación turística "vuelve a ser insostenible" y que las inversiones deben repercutir en los barrios del entorno del parque.

El concejal de BComú, Guille López, ha mostrado su apoyo a la moción, pero ha lamentado que se haya pactado de "forma unilateral" y no con los vecinos y ha asegurado, textualmente, que no entiende por qué deben esperar dos años a rebajar la cifra de visitantes.

Por su parte, el líder de Vox en el consistorio, Gonzalo de Oro, ha reiterado que las molestias a los vecinos son "evidentes" y que, pese a que su grupo considera el turismo un puntal fundamental para la economía de la ciudad, ha afirmado que es un problema a abordar.

Finalmente, el PP, que ha sido el único partido que ha votado en contra de la propuesta, ha criticado a través del concejal Víctor Martí que la decisión se haya tomado fuera de las comisiones y "al margen del consejo de administración de Barcelona Serveis Municipals (BSM)", que es quien gestiona el espacio.