Barcelona aprueba la remodelación de la calle Jesús i Maria para mejorar la accesibilidad

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado de forma definitiva el proyecto de remodelación de la calle Jesús i Maria, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, para mejorar su accesibilidad.

Las actuaciones prevén una ampliación de las aceras y una renovación del pavimento, arbolado y mobiliario urbano, además de la renovación de la iluminación para ajustarse a los criterios de eficiencia energética y el levantamiento de una plataforma en el cruce entre calles, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

El coste previsto de las actuaciones es de 1.106.611 euros y se prevé que se inicien en el 2026 con una duración aproximada de 8 meses y medio.

El proyecto forma parte de las cerca de 3.000 actuaciones de renovación integral de diferentes elementos del espacio público del Plan de Mantenimiento Integral, en el marco del Pla Endreça.

La dotación económica completa del Plan de Mantenimiento Integral es de 435 millones de euros.