Barcelona aprueba la urbanización de Mare de Déu de Lorda para mejorar la conexión con Collserola

Plan de urbanización de Mare de Déu de Lorda y Collserola - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el proyecto de urbanización del Camí y la avenida de Mare de Déu de Lorda para mejorar la conexión entre la ciudad y el entorno natural del Parc Natural de Collserola, según ha informado este domingo mediante un comunicado.

El proyecto, con un presupuesto de 3,14 millones de euros, ocupará 10.838 metros cuadrados en Pedralbes y Sarrià, buscando integrar la zona verde entre el Camí de Mare de Déu de Lorda, la avenida homónima y la calle Conrad Xalabarder, uniendo todo este espacio con Collserola.

Se creará un recorrido peatonal rodeado de vegetación que conectará distintos puntos, adaptado al relieve para facilitar el paso de los peatones, con una remodelación del terreno "que provocará menos desnivel y hará la zona más accesible".

Se plantarán árboles y arbustos para reforzar la biodiversidad, además de instalar luces LED, bancos, sillas y papeleras, "mejorando la seguridad y comodidad del espacio público y fomentando un uso más agradable y sostenible para vecinos y visitantes".

Se habilitará un sistema de drenaje y recogida de aguas para evitar corrientes y controlar el exceso de lluvia, y las obras comenzarán en el último trimestre de 2026 y tendrán una duración aproximada de un año.