Barcelona celebra su diversidad y pluralidad cultural este domingo con Trobada BCN Ciutat Diversa

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona celebrará este domingo su diversidad y pluralidad cultural con una jornada "festiva, participativa y reivindicativa" en el paseo de Lluís Companys, que acogerá una nueva edición de Trobada BCN Ciutat Diversa, informa el Ayuntamiento este sábado en un comunicado.

El evento ha sido organizado por el Consell Municipal d'Immigració de Barcelona (CMIB) y las entidades que forman parte del mismo y el Ayuntamiento de Barcelona.

Bajo el lema 'Salut i Benestar Emocional en clau intercultural', el encuentro dedicará una parte significativa del programa a la salud mental, con talleres, espacios de diálogo y actividades orientadas a promover el bienestar emocional desde una perspectiva intercultural.

Una de las novedades de esta edición es el espacio 'Història dels Nostres Vestits', donde las entidades participantes expondrán trajes tradicionales de diversos países, explicando su origen, símbolos y significado cultural.

El comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera, ha afirmado que este encuentro "se convierte en una plataforma que reconoce y hace valer la labor continuada de las entidades del Consell, que desarrollan, a lo largo de todo el año, un trabajo esencial para la promoción de la convivencia, la igualdad de oportunidades y la cohesión social en los barrios de la ciudad".