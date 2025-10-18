Barcelona celebra la remodelación de los jardines de Sant Pau del Camp, en Ciutat Vella

Remodelación de los jardines de Sant Pau del Camp, en Ciutat Vella de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona celebra este sábado la remodelación de los nuevos jardines de Sant Pau del Camp, en el distrito de Ciutat Vella, con una jornada festiva y actividades hasta las 21 horas organizadas por las entidades de la 'Taula d'entitats del Camp de Sant Pau', informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Las obras en este espacio del Raval finalizaron este verano, y han supuesto una inversión de 1,15 millones de euros, sobre una superficie de 813 metros cuadrados, por la creación de una nueva zona de juegos infantiles, un nuevo espacio con plataforma a modo de escenario y un área con circuito de ondulaciones y resaltes.

El concejal del distrito, Albert Batlle, ha dicho que este es, en sus palabras, un espacio codiciado en un área como el Raval sur: "Donde nos gustaría disponer de más opciones de espacio verde y de paseo, y que debe servir como referente para la vida comunitaria".

La obra forma parte de las actuaciones previstas en el Pla de Barris para Ciutat Vella, reforzando la actuación para recuperar y reforzar los espacios públicos del distrito para el uso ciudadano, en este caso en la parte sur del Raval, con espacios de juego o de paseo limitados.

Además facilita la conexión con equipamientos de la zona como El Molino, el Teatre Arnau, el Conservatori del Liceu, Paral·lel 62 o el CEM Can Ricart.