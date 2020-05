Barcelona celebrará la Cursa de la Mercè sin reducir corredores

El Ayuntamiento planea una reapertura progresiva de las instalaciones municipales

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona prevé celebrar la Cursa de la Mercè el próximo 20 de septiembre bajo "un nuevo modelo de carreras populares" que plantea mantener el mismo número de participantes e, incluso, ampliarlos.

Lo ha dicho este miércoles en una rueda de prensa telemática el concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé, en la que ha dicho que esta carrera será "el pistoletazo de salida de la nueva normalidad de las carreras populares en la ciudad".

Escudé ha añadido que el Institut Barcelona Esports (IBE) trabaja en distintos escenarios en función de cómo evolucione la pandemia y que se deberá esperar unas semanas para saber cuál es la propuesta final del consistorio para la carrera, que se adaptará a las medidas sanitarias.

En relación a la celebración de la Maratón de Barcelona 2020, prevista para el 25 de octubre, el concejal ha subrayado que también trabajan para que sea posible: "Creo que tendremos una maravillosa Maratón de Barcelona", y ha dicho que su objetivo es que los participantes solo se preocupen de correr.

APERTURA DE INSTALACIONES

Ha señalado que el proceso de reapertura de instalaciones deportivas de la ciudad se hará de forma "progresiva, específica y controlada", y se ha dividido en distintas fases que se corresponden con la fase sanitaria en la que se encuentre Barcelona en cada momento.

Escudé ha avanzado que en esta fase 1 y a partir del próximo lunes 1 de junio se abrirán las instalaciones de pádel, tenis y escalada, así como los equipamientos de playa Espai de Mar, la Base Nàutica Municipal y el Centro Municipal de Vela, aunque no se podrán utilizar los vestuarios en ningún caso.

En la fase 2, se prevé la apertura de instalaciones al aire libre para deportes sin contacto, como el atletismo, la hípica, el tiro con arco, la escalada y el esgrima, entre otros, siempre de forma individual y sin poder usar los vestuarios.

El concejal ha señalado que en la fase 3, que prevé a finales de junio si no hay cambios, se abrirán cinco piscinas descubiertas que no forman parte de un Centro Deportivo Municipal (CEM) o están separadas físicamente: Piscinas Municipales de Montjuïc, la Creueta del Coll, piscina descubierta CEM Guinardó, la Clota y Can Dragó.

También se abrirán los 41 CEM y las instalaciones especializadas --un total de 51 concesiones-- con medidas de control de aforo; los campos de fútbol, pabellones y pistas polideportivas, y el Campo Municipal de Béisbol y Softbol Pérez de Rozas y el Campo Municipal de Rugbi de la Foixarda.