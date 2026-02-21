Barcelona cierra 2025 con "cifras históricas" de socios en sus instalaciones deportivas municipales

Centro de deporte municipal de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha cerrado 2025 con "cifras históricas" de socios en sus instalaciones deportivas municipales, al alcanzar un total de 205.373 abonados y abonadas, 7.000 más que a finales de 2024.

Así lo ha destacado el concejal de Deportes, David Escudé, en un comunicado del consistorio este sábado, donde ha asegurado que las cifras demuestran que "Barcelona y los barceloneses aman y practican cada vez más deporte".

La ciudad alcanzó su récord de socios en el mes de septiembre, con 212.136 inscripciones, casi 10.000 más en comparación con las mejores cifras del año anterior.

INSTALACIONES

Atendiendo a la popularidad del deporte en la ciudad, Escudé también ha reivindicado la apuesta del gobierno por seguir mejorando las instalaciones para que "todos los barrios y distritos de la ciudad" disfruten de equipamientos de calidad.

Actualmente, la capital catalana cuenta con 41 centros deportivos municipales dedicados a la práctica de diversas modalidades deportivas y 83 instalaciones especializadas, enfocadas a la práctica de una determinada modalidad.

Según los datos de diciembre de 2025, un 50,13% de socios eran mujeres, que para Escdé muestra "el aumento de la presencia femenina en el deporte en Barcelona".