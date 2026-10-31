Barcelona cierra algunas estaciones de Bicing ante los posibles disturbios este sábado

Archivo - Bicicletas del Bicing - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado algunas estaciones del Bicing este sábado ante las convocatorias de Blocus en la ciudad y la posibilidad de que se vuelvan a producir disturbios.

Según indica el Bicing en un comunicado este sábado, están afectadas 13 estaciones del distrito de Ciutat Vella, 16 del Eixample y una de Gràcia, que se reabrirán de forma progresiva a partir del domingo.

El servicio justifica el cierre para "garantizar la seguridad de las personas usuarias y el correcto desarrollo del servicio" y ha alertado de afectaciones puntuales a la movilidad a partir de las 17.30 horas en el entorno de plaza Catalunya.