Barcelona cierra su primera noche de conciertos de La Mercè con unos 40.000 asistentes

Marcé en declaraciones este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura de Barcelona, Xavier Marcé, ha anunciado que la ciudad cerró este miércoles su primera noche de conciertos de La Mercè con la asistencia de unas 40.000 personas, una "entrada excelente" a las fiestas.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios este jueves, tras la llegada de la comitiva municipal al Ayuntamiento después de la misa en la Basílica de la Mercè, y ha añadido que los actos del miércoles "fueron muy bien" y hubo un comportamiento muy cívico.

Ha pedido a la ciudadanía que disfrute de todos los actos con el "máximo civismo" y ha agradecido su trabajo a toda la plantilla municipal que hace posible las fiestas.

PROTESTA DE LAS BIBLIOTECAS

Al preguntársele por las negociaciones con los trabajadores de las bibliotecas municipales, en huelga desde mayo y que este jueves han protestado durante la entrada de la comitiva al consistorio, ha expresado sus "ganas de solucionar" el conflicto, que esperan resolver en próximas reuniones.

Respecto a la encuesta del Gesop publicada este jueves en 'El Periódico de Catalunya', la concejal de Salud y portavoz del PSC, Marta Villanueva, ha celebrado la "victoria" socialista, que obtiene el primer puesto con 9-10 concejales, seguida de ERC con 6-7.

Ha sostenido que los resultados del sondeo muestran que Collboni es el "único liderazgo sólido" capaz de estar al frente del gobierno de Barcelona y de combatir a la extrema derecha.

Según Villanueva, el proyecto de Collboni ha demostrado que "las prioridades que manifiesta la ciudadanía son las prioridades" del alcalde, las cuales le avalan para repetir como primer edil construyendo una mayoría sólida en torno a él.

Ha advertido del avance de los partidos de extrema derecha, que puede "interceder e irrumpir" en la ciudad, especialmente en los barrios vertiendo discursos de odio y rompiendo la convivencia.

Los resultados de la encuesta también prevén para BComú, Junts y AC entre 5 y 6 concejales, entre 3 y 4 al PP y Vox y, finalmente, entre 2 y 3 a la CUP.