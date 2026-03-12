Barcelona cierra totalmente Collserola y prohíbe su actividad lúdica tras hallar un positivo de PPA

Archivo - Vallas para cortar el paso de los agents rurals de los Mossos d'Esquadra en las zonas restringidas por la cuarentena ante la peste porcina africana, a 5 de diciembre de 2025, en Barberà del Vallès, Barcelona, Cataluña (España). - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha confirmado el cierre total del parque de Collserola en Barcelona tras detectarse este miércoles un caso positivo de peste porcina africana (PPA), por lo que desde este jueves queda prohibida toda la actividad lúdica y deportiva en este entorno natural, que vuelve a considerarse zona de alto riesgo.

Lo ha explicado este jueves ante los medios la secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, junto con el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Albert Batlle, quienes han pedido la colaboración ciudadana para evitar la propagación de este virus, que ya suma 227 casos positivos en total, 11 nuevos esta semana en la zona de alto riesgo.

"Es importante que todos entendamos hasta qué punto esta enfermedad es grave. El objetivo de rebajar al máximo la población de jabalíes en esta zona afectada responde al objetivo de que la enfermedad no vaya más allá", ha indicado Massot, que ha recordado que la PPA puede suponer un riesgo en las granjas y generar un impacto negativo en este sector tan importante de Catalunya.

Esta restricción no afectará a la actividad económica, como es el caso del Parque del Tibidabo, que seguirá abierto, ni tampoco a los accesos de las cerca de 15.000 personas que viven en barrios ubicados dentro de Collserola, así como a la actividad educativa, ha explicado Batlle.

Massot ha remarcado que este positivo está cerca de un animal que ya se detectó cerca del término municipal de Sant Just Desvern (Barcelona), por lo que no se trata de una diseminación o dispersión de la enfermedad respecto a la situación que se había producido unos días atrás.

