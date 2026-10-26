Barcelona Comerç teme que nuevas protestas se extiendan a otros ejes comerciales de la ciudad

Varias personas causan disturbios, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Barcelona Comerç, Jordi Arias, ha afirmado que ningún comercio de los 24 ejes comerciales asociados sufrió daños por los altercados de este sábado en el centro de la ciudad, pero sí que temen que nuevas protestas puedan afectar a ejes como Sants, Creu Coberta, Sant Antoni y Sagrada Familia.

Lo ha explicado este lunes en declaraciones a Europa Press, en las que ha dicho que el sábado "en Sagrada Familia se quemaron unos contenedores durante la celebración del mercado de otoño, pero los Bombers apagaron el fuego rápidamente y la fiesta siguió sin problema".

Arias ha condenado los actos vandálicos; ha pedido tomar medidas al respecto, y ha expresado preocupación ante posibles nuevas convocatorias de protesta.