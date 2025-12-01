Barcelona comparte con Amán (Jordania) su plan de trabajo del Distrito 11

Gay en su visita a la ciudad de Amán (Jordania) - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda teniente de alcalde de Barcelona y responsable del Distrito 11, Maria Eugènia Gay, ha viajado a Amán (Jordania) para compartir los planes de la ciudad en el despliegue de ayudas a las ciudades de Palestina afectadas por la guerra.

En 2026 los dos municipios firmarán un Memorándum de Entendimiento para intercambiar experiencias sobre políticas municipales de diferentes ámbitos, como la lucha contra el cambio climático y la gestión del agua, indica el consistorio en un comunicado.

Además del alcalde de Amán, Yousef Al Shawarbeh, Gay se ha reunido con el director de la UNRWA en Jordania, Olaf Becker, y con el responsable de UN Habitat en el país, Deema Abu Thiab, para remarcar el compromiso de Barcelona en la cooperación con la Franja Gaza, así como con su reconstrucción.