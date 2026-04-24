Barcelona compra por tanteo y retracto una finca del Eixample con 14 pisos por 4,6 millones

Finca de la calle Diputación que ha adquirido el Ayuntamiento de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado por tanteo y retracto la finca de la calle Diputación 161, en el barrio de la Esquerra de l'Eixample, por un valor de 4,6 millones de euros, un 20% "por debajo" del valor de mercado, y que cuenta con 14 viviendas para ampliar el parque público de la ciudad.

Así lo ha explicado el cuarto teniente de alcalde de Economía y Vivienda, Jordi Valls, durante el pleno de este viernes, en el que ha destacado que este tipo de operaciones tienen "especial importancia" en los distritos del Eixample, Gràcia o Ciutat Vella ya que hay menos disponibilidad de solares.

Ha concretado que el coste total de la operación será de 6,1 millones, ya que se añaden 1,5 millones de euros para adecuar el edificio, y que 13 de los 14 pisos están vacíos, mientras que el último restante es de renta antigua.

PROPUESTA TANTEO Y RETRACTO

Valls ha anunciado la compra durante la presentación de la iniciativa de su partido que pide instar a la Generalitat que concrete con el Gobierno la formulación de fondos estatales destinados a la compra de inmuebles para ampliar el parque de vivienda pública a través del tanteo y retracto.

Dicha propuesta se ha aprobado con el voto definitorio del alcalde, Jaume Collboni, al haber habido empate, ya que ha contado con el apoyo del PSC y ERC, la abstención de Junts y los votos en contra de BComú, PP y Vox.