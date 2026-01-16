Barcelona compró 3 solares, una finca y 97 viviendas en 2025, lo que sumó 296 pisos al parque público

Archivo - La casa Orsola de Barcelona es uno de los edificios que el Ayuntamiento ha comprado en 2025 para aumentar el parque público de vivienda. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente alcalde de Economía y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha explicado que el consistorio compró en 2025 un total de 3 solares, una finca y 97 pisos, lo que ha permitido sumar 296 viviendas al parque público de la ciudad, con una inversión de 48,95 millones de euros.

Lo ha dicho en rueda de prensa este viernes junto al comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, en la que ha concretado que el 70% de estas adquisiciones se han hecho el último trimestre del año, lo que cree que "demuestra la voluntad de intentar acelerar en la medida de lo posible las compras por tanteo y retracto y cualquier otra fórmula posible".

De esta forma, para los 97 pisos el consistorio ha utilizado el tanteo y retracto, la compra directa y la compra por derecho de adquisición preferente en nuevas promociones para adquirir la parte correspondiente a la reserva del 30%.

Estas viviendas incluyen las 26 de la Casa Orsola, 11 en el pasaje Alió; 10 en la calle Valencia; 4 en la calle Llull; 8 en la calle Garrofers, y 38 pisos adquiridos a la inmobiliaria Building Center en diferentes barrios de la ciudad.

Ha añadido que los 97 pisos comprados directamente o por tanteo han supuesto una inversión de 21,71 millones de euros, situando el gasto en este ámbito durante el mandato en 44 millones y con el objetivo de "alcanzar los 100 millones a final de legislatura".

"Esto marca el compromiso del gobierno de intentar ejecutar unos 20 millones cada año en tanteo y retracto y compras directas. Pero hay compras en la ciudad que tienen un valor superior a la capacidad del Ayuntamiento y no podemos comprar por valores muy superiores", ha sostenido.

SOLARES Y FINCA

En relación a los solares, el primero de ellos está ubicado en la calle Escolapi Càncer y se trata de la "primera vez" que el Ayuntamiento ha comprado directamente a la Sareb por 1,79 millones de euros para construir 61 viviendas.

El segundo de ellos se encuentra en la calle Roc Boronat y el consistorio ha adquirido el 39,69% de la propiedad restante (ya era propietaria del 60% del suelo) por 1,06 millones para obtener 14 nuevos pisos.

El último solar es en la calle Juan de Sada, del cual el Ayuntamiento también era propietario de una parte del terreno y ya preveía 26 viviendas, y ahora ha comprado lo que restaba por 2,04 millones para ampliar las viviendas hasta las 70, lo que supone un incremento de 44 nuevos hogares.

Por otra parte, todas las operaciones anteriores se suman a la compra de la finca del edificio de Via Laietana 8-10 al Gobierno por 22,35 millones de euros para convertirse en una "gran" sede administrativa con más de 700 trabajadores del consistorio y que permitirá liberar otras sedes municipales para construir 80 viviendas y el nuevo CAP Gòtic.

Con todo, los solares y la finca son las compras de futura construcción y que van a "mayor largo plazo", mientras que muchos de los 97 pisos ya están construidos o con licencia para hacerlo y será más rápido el proceso para ubicar a nuevos inquilinos.