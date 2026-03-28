Barcelona concluye el 52 Congreso de Parques y Jardines Públicos con más de 500 asistentes

Una sesión del PARJAP - ROGER CASTELLON AMAT

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 52 Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP) ha concluido este sábado en Barcelona con más de 500 asistentes, ha informado la organización en un comunicado.

El encuentro, bajo el lema 'Patrimonio vivo: transformando el paisaje urbano', se ha celebrado en el Disseny Hub Barcelona, que ha acogido debates y ponencias sobre temas como la sostenibilidad urbana y la necesidad de impulsar modelos de gestión compartida entre administraciones y ciudadanía.

Durante el congreso, se ha valorado el patrimonio de paisajes de Barcelona, poniendo en valor la figura del paisajista Nicolau Maria Rubió i Turudí, responsable de las plazas de Francesc Macià y de la Sagrada Família.

La cita ha coincidido con la conmemoración del centenario de la apertura del Park Güell como espacio verde público, con el Año Gaudí y con la celebración de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de la Unesco.

La organización ha avanzado que la próxima edición se celebrará en Almería en 2027.