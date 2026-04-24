Barcelona "condena firmemente" el feminicidio de una mujer en el distrito de Sant Andreu

Archivo - Edificio del Ayuntamiento de Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha afirmado que "condena firmemente" el feminicidio de una mujer de 92 años, en el distrito de Sant Andreu, por causa de violencia machista, ha informado en un comunicado este viernes.

Señala que los Mossos d'Esquadra han detenido al hijo, de 67 años, como presunto autor de la muerte violenta de su madre, que estaba ingresada en un sociosanitario del distrito de Sant Andreu, y que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación.

El consistorio afirma que ha activado el protocolo de duelo junto a instituciones y entidades, "para trabajar coordinadamente cada caso que se produzca en la ciudad y que implica la denuncia pública en diferentes apoyos comunicativos para concienciar a la ciudadanía".