Barcelona creará un Observatorio contra la Desinformación para "proteger la democracia"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, interviene durante la gala de entrega de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el consistorio creará un Observatorio contra la Desinformación dirigido a jóvenes y adolescentes como contribución para "combatir las mentiras y proteger la democracia".

Lo ha anunciado este lunes en la entrega de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo de 'El País', coincidiendo con el 50 aniversario del diario, donde ha enmarcado la nueva herramienta en la "estrategia de alfabetización mediática y sensibilización sobre la desinformación" del gobierno municipal.

Ha señalado que el objetivo del Observatorio será contrastar con datos las noticias falsas sobre Barcelona, así como exigir su responsabilidad: "Barcelona siempre defenderá el trabajo de todos los periodistas que arriesgan y explican lo que está pasando".