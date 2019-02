Barcelona dará una respuesta "contundente" a los 'pisos colmena' que no cumplen con la legalidad

Publicado 18/02/2019 14:33:16 CET

Haibu 4.0 dice que el consistorio confunde la normativa de vivienda con la residencial

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, ha asegurado que precintarán cualquier vivienda que no sea legal, que no cumpla con una habitabilidad digna y de calidad, y ha dicho que el consistorio está investigando para detectar 'pisos colmena': "Barcelona tendrá una respuesta negativa y contundente ante las viviendas que no cumplen con la legalidad".

La edil lo ha dicho este lunes después de que la startup Haibu 4.0 haya acercado uno de sus habitáculos conocidos como 'pisos colmena' a la plaza Sant Jaume, delante del Ayuntamiento, a modo de protesta para reclamar diálogo con el consistorio.

Sanz ha argumentado que la Generalitat establece en un decreto que la garantía de una vivienda digna y de calidad debe tener un mínimo de cinco metros cuadrados, y que por tanto, no pueden aceptar su propuesta.

La edil ha avisado de que cualquier promotor debe cumplir la ley, y ha alertado de que no hacerlo sale muy caro para la ciudad y para los vecinos, pero también para los promotores: "Pararemos las obras y tiraremos adelante las sanciones pertinentes para el buen funcionamiento de la ciudad".

El Gobierno de Ada Colau ya precintó el pasado octubre las obras de los 'pisos colmena' que la empresa había iniciado en la calle Constitució, en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc.

HAIBU QUIERE DIÁLOGO

Una de las promotoras de Haibu 4.0, Victòria Cerdan, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que no están practicando ninguna actividad que no pueda tener una licencia, ha reivindicado que se trata de camas y no de habitaciones, y ha criticado que el consistorio confunde la normativa de vivienda con la residencial: "Es un proyecto que puede ir bien a mucha gente. Ya tiene muchas solicitudes".

"Seguiremos protestando pero no tenemos esperanza de hablar con el consistorio. Colau ha hecho un proyecto similar pero que es inviable, y ahora se negará a que una empresa privada esté intentando ofrecer una solución social", ha apuntado.

LA CUP PIDE UNA ACTUACIÓN CONTUNDENTE

La concejal de la CUP Maria Rovira ha pedido al consistorio que combata con todos los medios necesarios la visualización de la iniciativa de los 'pisos colmena', y ha lamentado que se puedan pasear "de manera absolutamente impune", porque aseguran que atentan contra la dignidad de los vecinos.

"El problema que tenemos en la ciudad con la vivienda se resuelve con iniciativas de valientes como la expropiación de viviendas vacías", ha apuntado Rovira, que ha apostado, ante iniciativas privadas como la de Haibu 4.0, por la movilización en la calle, el tejido comunitario y un cambio del modelo económico de la ciudad.