Barcelona defiende el desalojo de asentamientos en Bac de Roda para "proteger" a los afectados

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha defendido el desalojo de dos asentamientos en el puente de Calatrava en el barrio de Bac de Roda la mañana de este miércoles, tras el incendio de este martes de un tercer asentamiento que dejó dos heridos, para "proteger" la salud de las personas afectadas.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto al jefe de Bomberos de Barcelona, Sebastià Massagué; la Comisionada del Ayuntamiento, Sonia Fuertes; y la concejal del distrito de Sant Andreu, Marta Villanueva, en la que ha detallado que en el momento del operativo había 30 personas adultas y 4 menores y que 28 del total han solicitado apoyo y ayuda al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB).

Ha remarcado que el riesgo de nuevos incidentes era "inmediato" y que por ello, textualmente, han priorizado garantizar la seguridad e integridad de las personas.

Al ser preguntado sobre otros asentamientos de la ciudad, Batlle ha afirmado que están priorizando los que tienen más gente viviendo en ellos y que están en disposición de dar una "respuesta puntual".

También ha comentado que es un problema que no solo afecta al consistorio, sino que "interpela a todos los poderes públicos" y que necesita de una intervención conjunta de las administraciones.

SONIA FUERTES

Por su parte, Fuertes ha subrayado que el espacio ya era conocido por parte de los Servicios Sociales y que a muchas de las personas que vivían en él ya les hacen seguimiento.

Ha asegurado que se les ofrecerá una noche en el CUESB y alojamiento temporal de urgencia mientras no encuentren una alternativa estable donde establecerse.