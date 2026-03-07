Barcelona desactiva la alerta por mal estado del mar tras dos días de temporal de lluvias

Archivo - Olas de la playa de la Barceloneta - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado este sábado a las 12 horas el plan básico de emergencia municipal por mal estado del mar tras la mejora de las condiciones meteorológicas y después de dos días de temporal de intensas lluvias, según ha informado a través de un comunicado.

Durante el episodio, la fuerza de las olas provocó turbidez en el agua y acumulación de restos vegetales, troncos y ramas en todas las playas, que los servicios municipales están retirando para recuperar la normalidad en el litoral.

La alerta se activó el pasado jueves a las 14.30 horas por la previsión de olas de más de 2,5 metros.