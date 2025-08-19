Barcelona desactiva la alerta por riesgo de incendio y la emergencia por noches tórridas

Archivo - Varias personas se refrescan y rellenan sus botellas de agua en la fuente de Canaletas. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado este martes la alerta del Plan de Actuación Municipal por riesgo de incendio forestal, activada este viernes, y la de noches tórridas, que se activó el 10 de agosto y que este sábado pasó a fase de emergencia.

Tras desactivar este lunes la alerta por calor intenso, el consistorio constata la mejora de las condiciones meteorológicas y disminuye la presión de los servicios de emergencia municipales ante la ola de calor que ha afectado a la capital catalana, ha indicado en un comunicado.

Pese a rebajar la alerta por incendio, se mantiene la campaña forestal de los Bombers de Barcelona, que se inició en junio y que se mantendrá hasta mediados de septiembre, adaptando y reforzando sus dispositivos para hacer frente a los meses de verano.

Durante la temporada, el cuerpo cubre unas 1.800 hectáreas del parque de Collserola repartidas por los distritos de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris y Gràcia.

Respecto a la emergencia por noches tórridas, los servicios del Centre d'Urgències i Emergències Socials (Cuesb) continuarán su vigilancia para que, en caso de volver a activarse la alerta, puedan actuar ante las situaciones identificadas como vulnerables.