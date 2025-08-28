Barcelona desactiva la alerta por riesgo de inundaciones tras el episodio de lluvias

Archivo - Cielo nublado en la ciudad de Barcelona, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado a las 20.00 horas de este jueves el Plan de actuación de emergencia municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta, ha informado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento anunció el miércoles la activación de este plan ante la previsión de fuertes lluvias en la ciudad y recomendó a la ciudadanía que evitase las zonas inundables y, en casa, que retirase objetos que pudiesen ser arrastrados por el agua y que desconectase los aparatos electrónicos.

Una vez concluida la situación meteorológica, el consistorio ha informado de que no se han registrado incidencias relacionadas con las lluvias, que se han localizado principalmente mar adentro y en otras comarcas.