Barcelona despliega el Plan Druida contra el tráfico y consumo de droga en el espacio público

Velázquez y Batlle en rueda de prensa este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Seguridad, Albert Batlle, ha presentado este martes el nuevo Plan Druida que despliega la Guardia Urbana y que intensifica la lucha contra el tráfico y el consumo de droga en el espacio público.

Lo ha hecho en rueda de prensa junto al jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, en la que ha recalcado que la estrategia está en contra de la banalización del consumo de drogas y que se centrará en los barrios con los equipos de policía especializados que conocen el territorio y que es una herramienta para mejorar el espacio público y "recuperar la convivencia".

"Es un paso más del compromiso de Barcelona con la seguridad, la convivencia y la recuperación del espacio público. Hablamos de un fenómeno complejo que tiene impacto directo en la convivencia y la vida cotidiana y que no podemos normalizarlo", ha afirmado.

Batlle ha avanzado que en el mes de septiembre se incorporarán 50 nuevos agentes de la Urbana para reforzar la presencia en los barrios y "seguir mejorando la capacidad de respuesta ante las demandas de la ciudadanía".

Ha explicado que el plan está funcionando desde mediados de junio y que forma parte de un modelo de seguridad más amplio que el consistorio está desplegando: "Habrá más presencia policial, más tecnología, que incluye más cámaras de seguridad, y una mayor capacidad de anticipación. Seguridad moderna, eficaz y adaptada a los retos actuales".

VELÁZQUEZ

Por su parte, Velázquez ha incidido en que el plan se ha diseñado para detectar en primera línea puntos de venta a través del contacto con la comunidad y "atacar los intercambios rápidos de sustancias en la vía pública o localizar entradas y salidas sospechosas en inmuebles".

Ha concretado que la segunda línea de trabajo será el refuerzo del control en locales y eventos abiertos al público, prestando "especial atención a los que muestren una actitud permisiva del consumo de drogas".

La tercera línea es la que tiene que ver con el incremento de los controles de drogas y alcohol a conductores en las franjas de riesgo que muestran estas dinámicas.

Ha añadido que la cuarta línea del plan es la que tiene que ver con la policía asistencial y el consumo de adicciones y que tiene por objetivo vincular estos casos con el circuito de salud y de servicios sociales de la ciudad; mientras que la última línea es la que se refiere a la prevención y sensibilización de los más jóvenes.

"El Plan Druida mira a la cara al fenómeno de las drogas y activa todo el potencial de la Urbana, especialmente la policía de proximidad y busca ajustar una respuesta transversal", ha expuesto.

CLUBES CANNÁBICOS

Batlle y Velázquez se han referido a la relación de la ciudad con los clubes cannábicos y han asegurado que han abierto expedientes administrativos a "prácticamente todos" los establecimientos.

El teniente de alcalde ha subrayado que estos locales no deberían estar presentes en la ciudad: "Tenemos un exceso de garantismo legislativo y no es solo cosa de la Urbana o nuestra. Nosotros seguiremos presionando porque es una actividad que no tendría que tener cabida en la ciudad".

Mientras que Velázquez ha afirmado que harán un mayor control a este tipo de locales y que ya están trabajando a través de la vía administrativa y por la penal para demostrar que se produce tráfico de drogas.

COOPERACIÓN

Velázquez ha recordado que la cooperación con los Mossos d'Esquadra ya ha dado los primeros resultados, ya que en 2025 se resolvieron 110 investigaciones que culminaron con entradas y pesquisas judiciales que permitieron desactivar 165 puntos de venta de drogas, detener a 210 personas y recuperar 57 viviendas vinculadas al fenómeno de los narcopisos.

Y ha concluido que durante el primer semestre de este año también muestran resultados satisfactorios con 90 detenciones, 74 puntos de venta desactivados y 22 domicilios recuperados.