Barcelona detecta 242 infracciones en una inspección a 23 locales alimenticios de Gràcia

Archivo - Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona llevó a cabo el pasado jueves 29 de octubre una 'multiinspección' en 23 establecimientos alimenticios del barrio de la Vila de Gràcia, en el distrito de Gràcia, en los que se detectó un total de 242 infracciones de diferentes tipos, informan en un comunicado este martes.

Se adoptaron 11 cierres cautelares por manipulación de la instalación eléctrica y por plagas, además de 99 infracciones de actividades relacionadas con la licencia; 23 infracciones de salud pública; 5 infracciones de espacio público y 52 infracciones de paisaje urbano.

También 23 infracciones de tratamiento de residuos; 10 infracciones de la normativa laboral y de seguridad social; 15 infracciones sobre tributos municipales (Institut Municipal d'Hisenda) y 15 infracciones sobre tributos estatales (Agencia Tributaria).

La actuación contó con un centenar de efectivos entre agentes, inspectores y personal de diferentes organismos, como la Guardia Urbana de Barcelona; Agència de Salut Pública de Barcelona; Direcció General de la Inspecció de Treball de la Generalitat; Institut Municipal d'Hisenda, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Endesa y Cuerpo Nacional de Policía, entre otros.

Se trata de la 17 'multiinspección' impulsada por el Ayuntamiento en este mandato y, desde noviembre de 2023, se han inspeccionado un total de 682 establecimientos, se han detectado 5.097 infracciones y se han ejecutado 110 medidas cautelares (como decomisos o precintos).