Barcelona duplicará sus agentes cívicos antes del verano para combatir la "presión turística"

Agentes cívicos patrullan por la ciudad de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona duplicará antes de verano el número de agentes cívico con un refuerzo específico diseñado para los Espacios de Gran Afluencia (EGA) con el objetivo de combatir la "presión turística" en la ciudad.

En declaraciones a los medios este jueves, el comisionado para la Gestión del Turismo, José Antonio Donaire, ha señalado que los agentes forman parte de la "estrategia de gestión turística" del consistorio para garantizar el civismo en la zonas más tensionadas.

Este abril se incorporarán 33 nuevos agentes, dedicados específicamente a los EGA de la Sagrada Familia, la Rambla y el Turó de la Rovira, y en verano se prevé llegar a los 118, cuando en las mismas fechas de 2025 habían 66.

En total, con el nuevo incremento, financiado a través de la fiscalidad turística, el consistorio invertirá más de 6,5 millones de euros anuales a este programa, por el que destinará la mitad de los agentes cívicos a zonas turísticas.

El personal recibe una formación específica antes de iniciar su actividad y, una vez en las calles, realizan tareas de información, prevención y mantenimiento de la convivencia, poniendo el foco en las conductas que contravienen un respetuoso del espacio público.