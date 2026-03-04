Barcelona ejecuta un 96,4% de los Presupuestos de 2025 e invierte 654 millones en la ciudad

El gobierno de Collboni hace un "balance positivo" de la ejecución de las cuentas tras la prórroga

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls, ha cifrado en un 96,4% la ejecución de los Presupuestos de 2025, un 3,4% más que el año anterior con un gasto de 3.648 millones de euros, y en 653 millones la inversión realizada en la ciudad.

Lo ha anunciado en rueda de prensa este miércoles, acompañado de la gerente municipal, Laia Claverol, donde ha recordado que las cuentas del año pasado fueron prorrogadas y ha afirmado que el gobierno hace un "balance positivo" tanto de los resultados como de la gestión.

"Invertimos más que nunca, ejecutamos más que nunca, hemos reducido en estos momentos el endeudamiento de la casa con un presupuesto de 3.923 millones de ejecución y pagamos cumpliendo los criterios", ha asegurado Valls.

SUPERÁVIT

El consistorio ha conseguido volver a cerrar el ejercicio en positivo, con un superávit de 51,8 millones de euros, un 1,4%, y ha mantenido en 21,6 días el periodo de pago a proveedores, por debajo del objetivo máximo de 30 días, permitiendo una relación fluida del consistorio con las empresas.

Valls también ha destacado las buenas valoraciones obtenidas por parte de las agencias independientes de calificación, que en todos los casos han mejorado el nivel de rating de la ciudad, situándolo por encima del del Estado, así como los avales tanto de entidades bancarias públicas y privadas.

Finalmente, ha cifrado en un 26% el nivel de endeudamiento municipal, por debajo del 35% que se fija el Ayuntamiento, reduciendo significativamente el del año anterior y permitiendo un mayor margen para seguir financiando inversiones sin comprometer el equilibrio.

INVERSIONES

En cuanto a las inversiones, un 48% han sido gestionadas por Barcelona Infraestructures Municipals (BIMSA), un 8% por el Institut Municipal d'Urbanisme (IMU), otro 8% por el Consorci d'Educació de Barcelona y un 5% por el Institut Municipal de l'Habitatge (IMHAB).

En cuanto al resto de inversiones, un 3% han sido gestionadas por el Institut Municipal d'Informàtica, un 2% por el Institut Municipal de Mercats y un 24% por el resto de empresas y entidades adscritas al Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado Claverol.

ORIENTE MEDIO

Al preguntársele por si cree que el conflicto en Oriente Medio puede afectar al desempeño económico de Barcelona, Valls ha señalado que todo será "mucho más complicado" y que por supuesto habrán afectaciones, pero ha confiado en que se podrán capear desde el consistorio.

"Creo que este Ayuntamiento, en circunstancias complejas como fue el Covid o cómo la guerra de Ucrania, con incrementos muy importantes en términos energéticos, materias primas e inflación, en términos generales lo supo gestionar, y nosotros lo gestionaremos", ha afirmado.