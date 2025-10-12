Barcelona empieza este lunes a urbanizar el lado mar de la Gran Via en las Glòries

Obras de urbanización del lado mar de la Gran Via en las Glòries de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La obras buscan optimizar los diferentes modos de transporte en el lado Besòs de las Glòries

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de urbanización del lado mar de la Gran Via barcelonesa, entre la plaza Glòries y la rambla Poblenou, empezarán este lunes para mejorar el trazado del tranvía, informa el Ayuntamiento en un comunicado este domingo.

Esta segunda fase de la transformación de este ámbito busca ordenar y optimizar los diferentes modos de transporte en el lado Besòs de las Glòries, donde confluyen el tranvía, los peatones, los autobuses, los carriles bici y el vehículo privado.

En la Gran Via afecta a todo el ámbito que hay encima del túnel viario, y en verano acabaron los trabajos en el lado montaña, entre Glòries y la Poblenou, con la creación de un nuevo paseo ciudadano en el espacio que antes ocupaban 8 carriles de circulación.

Con la transformación, este tramo de la Gran Via, de 50 metros de ancho y 70.000 m2, será un espacio que favorecerá los usos ciudadanos, "dando cumplimiento a una reivindicación histórica del vecindario".

La previsión es que las obras acaben a inicios del primer trimestre de 2027, configurando un paseo con más espacio peatonal y un transporte público más eficiente.

CONECTIVIDAD CICLISTA

El proyecto también prevé mejorar la conectividad de bicicletas en este ámbito, con un nuevo carril bici bidireccional en el eje Badajoz-Independència que dé más seguridad y continuidad a los itinerarios ciclistas en todo el ámbito.

La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha explicado que el objetivo es "incrementar el número de pasos de peatones, y habilitar conexiones directas a pie entre los distintos espacios".

PRESUPUESTO

El coste total de la obra es de 32,54 millones de euros y el Ayuntamiento financiará 23,30 correspondientes tanto a la urbanización como a la parte de infraestructura tranviaria relativa al cambio de trazado.

La Generalitat, a través de la ATM, financiará los otros 9,24 millones, correspondientes a la infraestructura tranviaria relativa al desdoblamiento de la Gran Via.

Estos importes se añaden al presupuesto de la primera fase de las obras, en el lado montaña, de 11,41 millones, asumidos por el Ayuntamiento.