Barcelona empieza las obras para ampliar los jardines Beatriu Pinós-Milany en el Eixample

Imagen de los jardines Beatriu Pinós-Milany en Barcelona. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado este lunes los trabajos para ampliar el interior de la manzana de los jardines de Beatriu Pinós-Milany, situados en el barrio de la Esquerra de l'Eixample de Barcelona, derribando una antigua nave industrial para transformar este recinto cercano al Hospital Clínic.

Esta demolición es fruto de un acuerdo con el Instituto de Investigaciones Biomédicas para liberar una parcela compartida de más de 530 metros cuadrados, informa la organización en un comunicado este lunes.

Las labores de desescombro durarán aproximadamente un mes e incluirán la retirada de la cubierta de fibrocemento, permitiendo reabrir el recinto de forma provisional antes de abordar la reforma definitiva este próximo verano.

El futuro diseño urbanístico sumará nuevo arbolado para generar zonas de sombra, mobiliario urbano y zonas de iluminación.

La actuación se enmarca en el Programa d'Espais de Proximitat i Interiors (PEPI) dedicado a incrementar y mejorar los espacios vacíos urbanos repartidos por toda Barcelona.