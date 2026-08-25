Barcelona encara la rehabilitación integral de La Escocesa por 52 millones con horizonte 2029

Collboni y Gil en la presentación del proyecto final para La Escocesa del Poblenou - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este martes el proyecto final para el antiguo recinto fabril de La Escocesa, ubicado en el Poblenou, que recibió el impulso definitivo tras la desocupación de las naves Paul y Birkhead el pasado noviembre.

Según ha explicado en rueda de prensa, acompañado por la teniente de alcalde de Promoción Económica y Derechos Sociales, Raquel Gil, los trabajos para rehabilitar el recinto finalizarán en 2029 y supondrán una inversión de 51,8 millones de euros, 27,2 de ellos de aportación municipal.

El alcalde ha reivindicado la "nueva mirada" que ejemplifica el nuevo proyecto de La Escocesa, realizado de la mano del sector privado y las entidades sociales, en el que convivirá la vivienda con diferentes proyectos económicos, centrados en la economía social, la creación artística y la innovación alimentaria.

En este sentido, ha destacado que la transformación del recinto supondrá pasar "de la economía del siglo XIX" a una economía más diversificada que dé oportunidades a los emprendedores sociales y los sectores emergentes, además de dar protagonismo a la comunidad y al barrio.

El proyecto, en el que se renovarán los 11.528 metros cuadrados que ocupa la antigua fábrica, cuenta con la colaboración de las administraciones, el sector cultural, el tercer sector y las empresas, entre ellas Mercabarna, la Fundació AMPANS, la Associació d'Idees EMA y la Generalitat de Catalunya, que ejercerán como 'partners' del consistorio.

ECONOMÍA TRANSFORMADORA

Uno de los ejes alrededor del cual gira el proyecto de La Escocesa es la economía transformadora, es decir, los sectores que más interesan a la ciudad tanto por su margen de crecimiento como por su capacidad para generar cambios en la propia ciudad.

Entre ellos están el sector de la economía social y solidaria, que centrará el uso de los 1.391 m2 de la nave Klein y que se unirá a la red de polos de desarrollo económico de Barcelona Activa, pero que en estos momentos se encuentra en concurso para seleccionar el proyecto que finalmente se desarrollará.

Otro de los sectores de interés para la capital catalana está el de la tecnología alimentaria, que protagonizará el uso de los 2.170 m2 de la nave Shield al acoger el Barcelona FoodLab, impulsado por Barcelona Activa junto a Mercabarna y la Generalitat, que combinará la innovación, la formación y el impulso a las empresas.

INCLUSIÓN Y CULTURA

La Escocesa también centrará parte de su recinto en la inclusión, la creación artística y la cultura: en el caso de la inclusión, las naves Birkhead, Paul y Steegman acogerán un centro de arte focalizado en la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual, que dispondrán de 72 viviendas dotacionales.

Y por último, las naves Johnston y Foseco continuarán con su actividad como Fàbrica de Creació, dirigida por el Insitut de Cultura de Barcelona (Icub) y gestionada por la Associació d'Idees EMA, ideada como modelo feminista, interseccional y cooperativo que en 2024 organizó más de 40 actividades públicas.