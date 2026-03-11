Barcelona enviará un convoy humanitario a Ucrania y Collboni viajará al país "en los próximos meses"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (c) junto a la directora del Center for Civil Liberties, Oleksandra Matviichuk (d) y el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince (i) - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El Ayuntamiento de Barcelona enviará un convoy con material humanitario a Ucrania que saldrá el 27 de marzo hacia Kiev y el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, viajará al país ucranio "en los próximos meses" para conocer el despliegue de las misiones municipales sobre el terreno.

El convoy municipal saldrá con 8 generadores eléctricos --algunos de gran potencia tipo generador-remolque fruto de la colaboración de empresas privadas como Grupo Morillo y Romero Polo--, 2 camiones de autobombas y también equipamiento para personas con movilidad reducida cedido por el Banc de Mobilitat de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), informan en un comunicado este miércoles.

Así lo ha transmitido Collboni a la directora del Center for Civil Liberties, Oleksandra Matviichuk --cuya ONG recibió el Premio Nobel de la Paz 2022-- y al escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, testigo directo de la guerra que plasmó en el libro 'Ahora y en la hora', con quienes se ha reunido.

En los cuatro años de guerra, el consistorio ha coordinado tres misiones humanitarias con vehículos de Bombers de Barcelona, incluidos camiones de autobombas y una grúa para ayudar en las labores de recuperación de los desperfectos causados por los combates.

En la reunión, Collboni también ha reafirmado su voluntad de viajar a la capital ucraniana "en los próximos meses" para conocer el despliegue de las misiones municipales sobre el terreno y transmitir la solidaridad de todos los barceloneses y barcelonesas.

BUSES DE TMB

En 2025, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) hizo llegar a Ucrania diez autobuses, a través de la Fundación Convent de Santa Clara.

Estos vehículos de tipo estándar, de 12 metros y con capacidad para unas 80 personas, están ayudando a garantizar la movilidad de las víctimas del conflicto, facilitando el transporte a los niños y jóvenes a los centros educativos y el traslado de heridos, y apoyando el servicio de transporte de grandes ciudades.