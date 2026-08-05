Barcelona estrena la web del nomenclátor con más de 4.600 fichas de las calles de la ciudad

Nueva página web del nomenclátor - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Barcelona estrena la nueva web del nomenclátor con más de 4.600 fichas de las calles de la ciudad, que incluyen información histórica, contextualización de los nombres y herramientas de consulta avanzada, ha informado el ayuntamiento en un comunicado este miércoles.

La página web ha incluido un apartado para proponer nuevas denominaciones de las calles a la Secretaría de la Ponencia del Nomenclátor, de manera que la ciudadanía también puede participar en este proceso, además de entender cómo funciona la asignación de nombres a los espacios públicos de la ciudad.

El Plan estratégico de políticas de memoria del Ayuntamiento 2026-2030 tiene la revisión del nomenclátor como una de sus actuaciones clave, ya que así se incorporarán criterios de memoria democrática, perspectiva de género y visibilización de colectivos infrarrepresentados.

Entre las 2 ponencias hechas este año se han aprobado 21 denominaciones dedicadas a mujeres de diferentes ámbitos, entre las cuales destacan la escritora Isabel Clara-Simó; la antifranquista Merces Núñez; la maestra republicana y primera alcaldesa escogida democráticamente en Catalunya, Nativitat Yarza, o las filósofas Hannah Arendt y Simone Weil, entre otras.

La teniente de alcaldía de Memoria Democrática, Raquel Gil, asegura que esta nueva web pretende ayudar "a acercar la memoria democrática a la ciudadanía", y por eso las incorporaciones cuentan con nombres importantes de la lucha feminista, el activismo vecinal, los movimientos obreros o personas represaliadas u olvidadas.