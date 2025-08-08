Barcelona finaliza las obras de los Jardinets de Gràcia, que gana en espacio para peatones

Barcelona finaliza las obras de los Jardinets de Gràcia, que gana en espacios para peatones - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado las obras de reforma de los Jardinets de Gràcia que han transformado los carriles de circulación en sentido bajada en un espacio de plataforma única para el uso del vecindario, con mayor vegetación y mobiliario urbano nuevo, informan en un comunicado este viernes.

También se ha modificado la alineación de la acera con la rotonda de la Diagonal para mejorar la conexión entre ambos ámbitos y se ha creado una plataforma única para el paso de peatones que enlaza los Jardinets con la calle Gran de Gràcia, a la altura de la calle de Sèneca.

"Ganamos una gran plaza en los Jardinets para uso y disfrute de los vecinos y vecinas de la Vila de Gràcia y toda la ciudad, una clara mejora del espacio público", ha dicho la primera teniente de alcalde y concejal de Gràcia, Laia Bonet.

La actuación ha incluido la creación de parterres y la colocación de nuevo mobiliario urbano, con nuevos bancos de hormigón prefabricado rectos y 10 bancos y 17 sillas de listones de madera; además, para otoño quedará pendiente creación del tramo de 47 metros de carril bici, hasta la calle de Bonavista que facilitará la conexión en bicicleta entre los distritos del Eixample y el Gràcia.

Las obras, que empezaron a finales de este mes de enero y en que se han intervenido un ámbito de 2.715 metros cuadrados, han tenido un coste 1,6 millones de euros y son uno de los cinco proyectos de transformación previstos para el distrito de Gràcia este 2025, enmarcado dentro del Pla Endreça.