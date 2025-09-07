Barcelona finaliza las obras de pacificación de los entornos de la escuela Amor de Dios

Recreación digital de las obras de mejora en el entorno de la escuela - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado las obras de pacificación de los entornos de la escuela Amor de Dios, en el Turó de la Peira, en el cruce entre las calles de Travau y Canfranc.

Esta obra, impulsada por el Pla de Barris, ha servido para crear espacios de recreo y de paseo con la incorporación de juegos infantiles en esta escuela del distrito de Nou Barris, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

Esta actuación, que se completará en otoño con la plantación de árboles y vegetación, empezó en febrero con una inversión cercana a los 900.000 euros y servirá para mejorar la oferta lúdica existente cerca del centro educativo y mejorar la accesibilidad y conexión urbana con el entorno.

Así, se ha ampliado la acera de la calle Travau, mejorando la accesibilidad y seguridad del vial y se ha habilitado una plataforma única en la esquina de Travau y Canfranc, generando una plataforma para acceder a la escuela que ha creado una nueva plaza para dar respuesta a las necesidades de las familias en los momentos de entrada y salida del colegio.

También se ha incorporado mobiliario urbano para el descanso, buscando garantizar la accesibilidad para niños con diversidad funcional y, en el acceso norte de la escuela, se ha creado un espacio más plano y amplio de plaza, con bancos enfocados a la puerta de acceso y con una nueva zona de juego infantil.

XAVIER MARCÉ

El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, ha asegurado que las actuaciones "responden a una prioridad clara del distrito: pacificar entornos escolares y ganar espacios públicos de calidad".

El Pla de Barris también empezó en febrero las obras de mejora de la conexión urbana en la calle de Rosario Pi, que continúan en marcha y se espera que acaben hacia finales de año.