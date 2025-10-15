Barcelona Finance Cluster arranca con el objetivo de posicionar a la ciudad como plaza financiera

Los participantes en el encuentro, presidido por la consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero. - BFC

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Finance Cluster (BFC) ha iniciado su actividad con 34 miembros y el objetivo de posicionar a la ciudad como plaza financiera de sur de Europa en innovación y finanzas sostenibles, informa en un comunicado este miércoles.

La entidad está presidida por Carme Hortalà y el cluster manager es Alejandro Utrera, mientras que Banc Sabadell, CaixaBank, Abac Capital y Kintai ocupan las vicepresidencias, y entre sus miembros están bancos, cooperativas de crédito, aseguradoras y entidades como la Cámara de Barcelona, el Col·legi d'Economistes, la Borsa de Barcelona o Fira de Barcelona, entre otros.

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, ha abierto este miércoles la primera jornada organizada por el BFC, sobre 'Estrategias, retos y oportunidades sectoriales'.

Romero ha señalado que el proyecto responde a la voluntad del Govern de "dar un impulso al sector financiero catalán" y acercarlo a las empresas para que sean más competitivas, ganen dimensión y mejoren la productividad.

Utrera ha explicado que en los próximos meses se realizarán dos misiones internacionales para conocer a los ecosistemas europeos más avanzados, tres interclusters y más de 70 jornadas de trabajo, entre otros.