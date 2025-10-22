Barcelona y el IEC impulsan acciones para fomentar el uso del catalán entre los jóvenes

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la reunión con el Institut d'Estudis Catalans (IEC) para fomentar el uso del catalán entre los jóvenes. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El proyecto incluye una prueba piloto en el distrito de Sants-Montjuïc

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y el Institut d'Estudis Catalans (IEC) han puesto en marcha las primeras acciones para fomentar el uso del catalán entre los jóvenes de la ciudad, en el marco del proyecto conjunto 'Foment de l'ús del català en els àmbits de l'educació en el lleure i activitats complementàries de la ciutat de Barcelona'.

En un comunicado este miércoles, el consistorio ha explicado que la iniciativa forma parte del convenio firmado en junio con el IEC y que la primera comisión de seguimiento se ha celebrado en la Biblioteca de Sarrià - J. V. Foix con la presencia del alcalde Jaume Collboni y la presidenta del IEC, Teresa Cabré y la comisionada para el Uso Social del Catalán, Marta Salicrú.

El responsable del proyecto, Vicent Climent, ha anunciado que ya se ha iniciado una prueba piloto en espacios deportivos y de ocio del distrito de Sants-Montjuïc para "reforzar el uso del catalán como lengua vehicular entre los más jóvenes y normalizar su presencia en entornos informales y cotidianos".

Esta intervención incluye actividades en los espacios juveniles Espai 04, La Bàscula, Espai Química y La Clau, y se ampliará próximamente a más de 15 clubes deportivos, 200 equipos y más de 3.000 jóvenes, además de incorporar planes lingüísticos en tres entidades deportivas.

Por su parte, Salicrú ha subrayado que el objetivo es "promover el catalán desde la normalidad del día a día de los jóvenes y convertirlo en una experiencia atractiva y participativa a través del juego y el deporte".

SEGUIMIENTO Y METODOLOGÍA

Climent ha detallado que el proyecto aplica el método IEC 360°, que aborda el fomento del catalán como política pública estructurada en cuatro fases: diagnóstico, intervención, seguimiento y evaluación, con el propósito de elaborar una guía aplicable a otros distritos y municipios.

El convenio también prevé la creación de un modelo con cláusulas lingüísticas en concursos de equipamientos juveniles y el diseño de una campaña comunicativa para 2026 que busca la complicidad de los jóvenes y reivindica el catalán como lengua de ocio, además de la escuela.