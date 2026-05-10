Barcelona inicia las obras de urbanización de la calle Badajoz con una inversión de 5 millones

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BARCELONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado esta semana las obras de urbanización de la calle Badajoz, entre la avenida Icària y la calle Pallars, con una inversión de 5 millones de euros, según ha informado este domingo a través de un comunicado.

La actuación, que tiene una duración prevista de 14 meses, abarca cinco manzanas y una superficie de 15.430 metros cuadrados, así como incluye un carril bus, dos carriles de circulación, un carril bici de 2,30 metros y aceras de 4,60 metros de ancho.

Según explica el comunicado, el proyecto prevé pacificar y elevar cuatro cruces, entre ellos los de Doctor Trueta, Pujades y Ramon Turró, donde se ampliarán las zonas peatonales y verdes y se mejorará el entorno de la escuela Voramar.

La urbanización también aumentará los árboles de 89 a 195 ejemplares, poner más arbustos, más zonas de césped e instalar una nueva red de riego y alumbrado LED.

Las obras forman parte de la transformación integral de la calle Badajoz en el ámbito del 22@, que prevé crear en los próximos años un nuevo carril bici de 1,4 kilómetros entre la avenida Icària y la plaza de Glòries.