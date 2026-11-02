Barcelona lanza esta semana la licitación para las obras de conexión del tranvía por la Diagonal

Archivo - Varias personas salen de un tranvía de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) lanzarán esta semana la licitación para comenzar las obras de conexión del tranvía por la avenida Diagonal desde Verdaguer hasta Francesc Macià.

Lo explicado este lunes en declaraciones a los periodistas la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, junto al gerente de Movilidad del Ayuntamiento, Ricard Font, y el director general del ATM, Manuel Valdés.

Ha detallado que los concursos incluyen 3 capas: la infraestructura tranviaria; la reurbanización de la Diagonal como se hizo en la primera fase con la conexión entre Glòries y Verdaguer, y el colector que "permitirá duplicar la capacidad hidráulica de la ciudad en un punto clave".

Bonet ha apuntado que el objetivo es tener los ganadores de los concursos en primavera de 2027 para que los trabajos comiencen este verano y con la previsión de que las obras duren 40 meses y la conexión completa del tranvía entre en servicio en 2031.

La licitación de las obras se ha dividido en 5 lotes, que suman una inversión estimada total de 120 millones de euros por parte del consistorio, de los cuales 65,5 millones corresponden al colector y 54,5 millones a la reurbanización, y de 97 millones de euros por parte de la ATM, financiados por la Generalitat.

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