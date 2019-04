Barcelona no celebrará este año la Nit del Drac

Publicado 21/04/2019 11:44:55 CET

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona (Icub) descarta celebrar este año la Nit del Drac, el pistoletazo de salida a la Diada de Sant Jordi, porque "se han priorizado otros programas", han explicado a Europa Press fuentes del Icub.

La Nit del Drac nació en 2017 como verbena de conmemoración de las efemérides de los grandes nombres de las letras catalanas: si en el primer año se celebró las efemérides de Josep Palau i Fabre, Joan Fuster, Prudenci y Aurora Bertrana, Màrius Torres, Carles Soldevila y Josep Vicenç Foix.

La pasada víspera de Sant Jordi se recordó a Joan Brossa, Manuel de Pedrolo, Montserrat Abelló, Vicent Andrés Estellés, Maria Aurèlia Capmany y Maria-Mercè Marçal.

No obstante, aunque este año la verbena literaria no se celebrará, desde el Icub aseguran que este acontecimiento "no se ha cancelado definitivamente".

DESAYUNO Y PREGÓN

Han subrayado que por Sant Jordi el Icub celebrará la segunda edición del desayuno de escritores en el Palau de La Virreina --creado el pasado año tras cancelarse definitivamente en 2016 el que se hizo en el Hotel Regina durante 17 años--.

También ha destacado que el Icub organizará el mismo día 23 el pregón de la Lectura de Sant Jordi a cargo del mozambiqueño Mia Couto, que conversará con la periodista Anna Guitart sobre el conjunto de su obra.

El Pregón de la Lectura se celebró por primera vez en 2003 con la presencia de Quino y desde ese año han sido pregoneros José Saramago, Martí de Riquer, Emili Teixidor, Antonio Tabucchi, Alessandro Baricco, Bernardo Atxaga, José Luis Sampedro, Josep Maria Castellet, Raimon, Albert Sánchez Piñol, Donna Leon, John Banville, Claudio Magris, Yasmina Reza y Almudena Grandes.