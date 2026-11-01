Barcelona Oberta valora "muy positivamente" el dispositivo policial frente a los posibles disturbios

Varias personas tapian una tienda Intimissimi, a 31 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Oberta ha valorado "muy positivamente" el dispositivo policial desplegado el sábado por la tarde en Barcelona frente a las convocatorias del grupo 'Blocus' y la posibilidad de disturbios, y destacan que la jornada transcurrió con tranquilidad y sin incidentes destacables.

En un comunicado este domingo, señalan que el dispositivo garantizó la seguridad de los establecimientos comerciales, sus clientes y sus empleados, y agradecen la coordinación con el Ayuntamiento de Barcelona, los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana.

Han informado que durante la mañana de este sábado los ejes comerciales de Portal de l'Àngel, Via Laietana, Pelai, Passeig de Gràcia y Diagonal registraron una afluencia de visitantes "similar" a la de un sábado habitual.

Así, apuntan que a primera hora de la tarde algunos establecimientos, principalmente de grandes cadenas, avanzaron el cierre ante la "previsión de una menor afluencia de clientes".

Han felicitado a los Mossos y la Guàrdia Urbana por un dispositivo "ejemplar y que contribuyó a preservar la tranquilidad en los principales ejes comerciales".