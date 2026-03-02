Barcelona organizará un Cycling Solidario para vivir las etapas de la Grand Départ del Tour 2026

Imagen virtual del Cycling Solidario en el Moll de la Marina de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Barcelona Esports (IBE) del Ayuntamiento de Barcelona ha organizado un Cycling Solidario al aire libre en el Moll de la Marina el próximo 28 de marzo para recrear las etapas de la Gran Départ del Tour de Francia Barcelona 2026.

La actividad también se podrá hacer de forma simultánea en 24 centros deportivos municipales de la ciudad y las inscripciones tendrán un coste de 10 euros para contribuir a impulsar la investigación en enfermedades del cerebro en el Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, informa el consistorio en un comunicado este lunes.

Para el concejal de Deportes del Ayuntamiento, David Escudé, la iniciativa manifiesta la "apuesta de la ciudad por un deporte con valores, comprometido con la solidaridad, la igualdad y la participación ciudadana y sirve para comenzar a vivir el ambiente de un evento histórico como será la salida del Tour".